«Мы с Россией уже на равных» – в Киеве радуются, что ЯО РФ «перестало быть оружием сдерживания»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ядерное оружие не может больше считаться фактором сдерживания, потому что и Россия, и США несут потери, но не применяют его против врагов.

Об этом в эфире канала «Espreso» заявил украинский антироссийский пропагандист и гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Теперь оказывается, что ядерная держава – это не какая-то сакральная территория. Когда украинская армия бьёт по Туапсе, ничего в результате не происходит. Или когда иранцы бьют по американским базам – это тоже объект войны. Возникает вопрос – что такого означает членство в Совбезе? Ну, есть у вас ядерное оружие, вы можете уничтожить всё человечество. Но если вы не собираетесь этого делать, то мы на равных», – сказал Портников.