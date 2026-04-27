«Мы с Россией уже на равных» – в Киеве радуются, что ЯО РФ «перестало быть оружием сдерживания»
Ядерное оружие не может больше считаться фактором сдерживания, потому что и Россия, и США несут потери, но не применяют его против врагов.
Об этом в эфире канала «Espreso» заявил украинский антироссийский пропагандист и гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Теперь оказывается, что ядерная держава – это не какая-то сакральная территория. Когда украинская армия бьёт по Туапсе, ничего в результате не происходит. Или когда иранцы бьют по американским базам – это тоже объект войны.
Возникает вопрос – что такого означает членство в Совбезе? Ну, есть у вас ядерное оружие, вы можете уничтожить всё человечество. Но если вы не собираетесь этого делать, то мы на равных», – сказал Портников.
«Потому что по вам стреляют, вы отстреливаетесь. И вы должны либо применить ядерное оружие, и показать, что вы готовы… Иначе это уже не оружие сдерживания, потому что вы воюете.
Оружие сдерживания подразумевает, что войны не будет. Что территория неприкосновенна, и никому даже в голову не придёт её атаковать, потому что можем ударить.
Украина перешла к систематическим ударам по территориям РФ, дроны до Москвы долетают. Значит, это не оружие сдерживания. Потом с этой же проблемой столкнулись США на Ближнем Востоке», – добавил он.
