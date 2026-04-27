«Мы с Россией уже на равных» – в Киеве радуются, что ЯО РФ «перестало быть оружием сдерживания»

Вадим Москаленко.  
27.04.2026 21:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 568
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Ядерное оружие не может больше считаться фактором сдерживания, потому что и Россия, и США несут потери, но не применяют его против врагов.

Об этом в эфире канала «Espreso» заявил украинский антироссийский пропагандист и гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Теперь оказывается, что ядерная держава – это не какая-то сакральная территория. Когда украинская армия бьёт по Туапсе, ничего в результате не происходит. Или когда иранцы бьют по американским базам – это тоже объект войны.

Возникает вопрос – что такого означает членство в Совбезе? Ну, есть у вас ядерное оружие, вы можете уничтожить всё человечество. Но если вы не собираетесь этого делать, то мы на равных», – сказал Портников.

«Потому что по вам стреляют, вы отстреливаетесь. И вы должны либо применить ядерное оружие, и показать, что вы готовы… Иначе это уже не оружие сдерживания, потому что вы воюете.

Оружие сдерживания подразумевает, что войны не будет. Что территория неприкосновенна, и никому даже в голову не придёт её атаковать, потому что можем ударить.

Украина перешла к систематическим ударам по территориям РФ, дроны до Москвы долетают. Значит, это не оружие сдерживания. Потом с этой же проблемой столкнулись США на Ближнем Востоке», – добавил он.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Мы с Россией уже на равных» – в Киеве радуются, что ЯО РФ «перестало быть оружием сдерживания»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить