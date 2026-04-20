Если Россия ударит конвенциональной ракетой по объектам в Прибалтике и пригрозит, что за дальнейшей поддержкой Украины последует уже ядерный удар, Евросоюз не рискнёт вмешиваться.

Об этом в интервью американскому блогеру Стиву Дуднику заявил военкор Олег Блохин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда наносились удары, дроны летели далеко не с Украины. Дроны летели с ЕС – Финляндии, Балтийских стран. И возникает вопрос, почему Россия все это терпит? Россия же далеко не терпила», – спросил ведущий.

«Это зависит от тех, кто принимает решение. Конечно, по-хорошему надо было с самого начала, еще с 22-го года, тем всем, кто вмешивается, давать по ушам. Но не делали этого. Если бы показали, если бы увидели, что эти отмороженные могут и дать, как в свое время поступил Ким Чен Ын, когда Трамп только на него просто сказал, попробуй, посмотри, что будет. И Трамп тут же дал заднюю, хотя там для Америки никакой угрозы не было, но была угроза для союзников. Поэтому тут надо было включить отморозка – и сделать. Но пытаемся в хороших играть. Раз позволяем, значит и будет такое», – отметил он.