России пора войти в режим отморозка – военкор
Если Россия ударит конвенциональной ракетой по объектам в Прибалтике и пригрозит, что за дальнейшей поддержкой Украины последует уже ядерный удар, Евросоюз не рискнёт вмешиваться.
Об этом в интервью американскому блогеру Стиву Дуднику заявил военкор Олег Блохин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда наносились удары, дроны летели далеко не с Украины. Дроны летели с ЕС – Финляндии, Балтийских стран. И возникает вопрос, почему Россия все это терпит? Россия же далеко не терпила», – спросил ведущий.
«Это зависит от тех, кто принимает решение. Конечно, по-хорошему надо было с самого начала, еще с 22-го года, тем всем, кто вмешивается, давать по ушам. Но не делали этого.
Если бы показали, если бы увидели, что эти отмороженные могут и дать, как в свое время поступил Ким Чен Ын, когда Трамп только на него просто сказал, попробуй, посмотри, что будет. И Трамп тут же дал заднюю, хотя там для Америки никакой угрозы не было, но была угроза для союзников.
Поэтому тут надо было включить отморозка – и сделать. Но пытаемся в хороших играть. Раз позволяем, значит и будет такое», – отметил он.
«Там и в Каспийском море был нанесен удар по судну с зерном. Это ж не из Украины в Каспийское море этот бэк приплыл? Азербайджан солнечный. Но, тем не менее, не получает он по ушам.
Поэтому, как говорится, жираф большой, ему видней, хочет терпеть. Я ж не могу советовать. Ну, я бы дал по ушам. И пригрозил бы ядерным оружием. Я думаю, дальше бы ничего не было. Орали бы, кричали бы, что абсолютное зло, монстры… И все. Дальше ничего бы не было.
Потому что это никому не надо. Все же понимают последствия, что Европа там точно не будет победителем. И поэтому Европа первая бы начала успокаивать этих балтийских тигров.
Поэтому, ну, что-то надо с этим делать. Надо уже давать по ушам. Просто вначале ударить чем-то без боеприпаса и сказать, что следующий будет уже с зарядом», – подытожил военкор.
English version :: Читать на английском России пора войти в режим отморозка – военкор
