Нацист-«азовец»: Если русские за полгода не захватят Краматорск и Славянск – будем жить
В России может наступить «передряга» раньше, чем ВСУ сдадутся на Донбассе.
Об этом в интервью русофобке Янине Соколовой заявил командир 1 батальона спецназа 12-й бригады «Азов» [признан в РФ террористическим] подполковник «Лео», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Скорее всего, я считаю, что в России будет какая-то передряга раньше, чем мы потеряем в результате боевых действий эти территории, и Путин сможет своему народу сказать – вот видите, мы же все одержали победу.
Нет, ничего не будет. У них проблемы будут, и у них катастрофа будет на России ранее, чем мы сдадимся. Потому что мы сдаваться не будем. У нас хорошо сейчас получается.
Поэтому мы видим, мы чувствуем, что враг сейчас не так силён. Да, у него будут, как я говорил, последние потуги, чтобы это сделать. Это май, июнь, июль, август, сентябрь и, возможно, октябрь, вот полгода последние», – уверен нацист.
«Это всё, что он сможет. Если он не сделает план-минимум, не захватит Краматорск, Славянск, Константиновку, то можно сказать, что враг больше не пойдёт», – утверждал «Лео».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: