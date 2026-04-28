Очень раздражает реклама Лукашенко как «великого защитника России» – полковник Трухан

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Александр Лукашенко и вся белорусская армия являются сомнительными защитниками восточных границ России, потому что уклоняются от помощи на СВО.

Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Белорусское правительство и тем более белорусские вооруженные силы, они уклонились от любой существенной военной помощи Российской Федерации при проведении Специальной военной операции. А там даже по Курской области до сих пор отмазки идут. Говорят, что они защищают Калининградскую область на белорусской земле. В общем, эта реклама всесильного великого союзника Лукашенко в России, она действительно раздражает, потому что это ложная история. Ну что вы можете защитить? Вы как бы с Калининградской областью граничите хоть в одном месте?», – вопрошал Трухан.