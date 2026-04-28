Полковник Сивков: Запад бьёт по НПЗ России, чтобы спровоцировать новую февральскую революцию

Максим Столяров.  
28.04.2026 14:30
  (Мск) , Москва
Организованные Западом украинские удары по российским тылам направлены на создание условий для олигархического госпереворота.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На Западе отчетливо понимают, что, если будут бить по электростанциям, по НПЗ, по различным другим критически важным объектам с точки зрения энергетики… Плюс будут бить по мирным жителям…

То население страны, в конце концов, начнёт задавать руководству вопрос: доколе это терпеть? Плюс, это удары по экономике. Вот уже президент сказал, что 1,8% снижения в годовом исчислении нашего ВВП. Это тоже результат этих ударов», – сказал Сивков.

«И они ведут к инициированию в России революционного взрыва. На фоне которого они рассчитывают привести к власти западных марионеток.

Прав был Зюганов, что мы против февраля 17 года. Напоминаю, февраль 17 года – это майдан, организованный олигархами той поры, высшей элитой России по свержению законного на тот момент императора Николая II. В том числе и в окружении царя.

Сейчас все в точности повторяется. И этого допустить нельзя. Мы должны сохранить законность», – добавил выступающий.

