Украинские дроны впервые ударили по Екатеринбургу
Дроны ВСУ впервые появились в небе над столицей Урала, где находятся крупные военные заводы. Повреждена высотка в центре Екатеринбурга – жилой комплекс «Тринити». Погибших нет, но несколько человек обратились за медицинской помощью, одна женщина госпитализирована. Минобороны также сообщило о перехвате вражеского БПЛА в соседней Челябинской области. Украинские каналы намекают, что целью могли быть металлругический комбинат и военное училище.
«Новая реальность – «Лютые» долетают до Урала. Пока проба пера, пока это не массированный налет. Но с учетом «совместных» производств БПЛА в Европе – это вопрос времени», – предостерегает военкор Александр Коц.
Он предлагает «уточнить, не летят ли дроны из Казахстана». Ранее там уже обнаруживали военные дроны с украинской маркировкой.
«Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны», – подтверждает полпред президента Артем Жога.
Телеведущий Максим Шевченко напоминает:
«Ударам подвергаются даже те города, до которых не могли долететь гитлеровцы и которые всегда считались глубинным военно-промышленным тылом страны».
Политолог Марат Баширов предостерегает: если так дело пойдёт дальше, атаки начнутся и на города Сибири:
«Что дальше там на восток? Тюмень, Новосибирск, Красноярск? Какие «не наши методы» надо пересмотреть, чтобы изменить мерную шкалу?».
Украинские нацисты подтверждают:
«Расстояние от Украины – более 1800 км. И это еще не предел. Дальше будет», – обещает, упиваясь безнаказанностью, нацист и сексот СБУ Сергей Стерненко.
Военкор Юрий Котенок резюмирует:
«Противник просто упивается безнаказанностью. И хотя в сводках нашего Минобороны чуть ли ни ежедневно говорится об «ударах возмездия», похоже, они совсем не вразумляют нашего коллективного противника, который крепнет с каждым месяцем. Угроз “Орешником” ему не достаточно, а противостоять «Гераням» он учится каждый день. Противник, открыто глумясь, обещает только наращивать ракетно-дроновые удары в т.ч. за Урал. Если динамика нападений на РФ сохранится, а мы не сможем противопоставить убойные аргументы в ответ, впереди – тяжелые последствия».
Политолог Павел Данилин настаивает на ответе:
«Лучшими мерами являются уничтоженные генерирующие электростанции, снесенные мосты через Днепр, уничтоженные локомотивные депо и сами локомотивы, взорванный Бескидский тоннель и заблокированный так же, как Одесса, порт Измаил. А пока всякие принцы Гарри спокойно туристом прикатывают на вокзалы в Киеве, а наша нефть идет по нефтепроводу через вражескую Украину нашим же врагам в ЕС… БПЛА врага это не остановит».
