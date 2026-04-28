Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польский ресурс Salon24 опубликовал статью о том, как Служба безопасности Украины пытается всячески подогревать недовольство в России на теме блокировок Интернет-сервисов, контролируемых недружественными западными странами.

Издание, в частности, сообщило, что активность российской модели Виктории Бони в соцсетях может быть напрямую связана с подрывной деятельностью Киева. Материал был подкреплен соответствующим документом. Статья, не успев появиться, вызвала широкий общественный резонанс. После чего ее удалили или заблокировали, что еще больше подтверждает факт «утечки» СБУ.

Сама блокировка публикации вполне объяснима. Ведь польские и украинские спецслужбы находятся в плотном контакте. Причем, СБУ даже не выступила с опровержением, хотя она любит по поводу и без кричать о «российских фейках».

Из документа, что уже стал достоянием общественности, следует, что украинские спецслужбы пытаются раскачать обстановку в России вокруг темы блокировок. Соответствующий приказ был подписан еще 19 февраля 2026 года и.о. главы СБУ Евгением Хмарой. Он потребовал проанализировать уровень падения доходов Telegram-блогеров в России и поставил задачу определить популярные патриотические каналы, пострадавшие от блокировок мессенджера, с целью их дальнейшей покупки.

А главный акцент СБУ решила сделать на русскоязычных женщинах-блогерах. В документе указаны конкретные фамилии – популярные в интернете модели: Мадина Исроилова, Айза-Лилуна, Виктория Боня и Виктория Одинцова. В этом случае вполне объяснима их оппозиционность в риторике и негатив по отношению к российским властям.