«Венец демократии»: военкор сравнил «диктатора» Януковича и «революционера» Зеленского
Государственный переворот на Украине 2014 года не был никакой революцией.
Об этом в эфире видеоблога Delib заявил военкор и участник Русской весны в Одессе Олег Блохин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«А там что изменилось? Вот смотрите, майдан был, лозунги диктатора Януковича убрать с его диктаторскими законами, олигархов убрать, власть народу. Где там власть у народа? Олигархи», – сказал Блохин.
По его словам, реальное изменение на Украине видно лишь в том, что она избавляется от всего русского.
«Нельзя назвать революцией, если в одной стране начинают гнобить какой-то этнос. Но это всё равно, что в Сирии сейчас алавитов или друзов начали резать. Что там революционного? Просто иногда революцией стали называть какой-то геноцид, какую-то фобию, какие-то преступления», – подчеркнул военкор.
Он добавил, что свергнутый в ходе путча Янукович в сравнении с Зеленским «не диктатор, а венец демократии».
«При Януковиче попробовал бы кто-то в открытую массово людей бусифицировать под любым предлогом, на благо страны, на безопасность. Попробовали бы так при Януковиче гульнуть, там бы воя было. При Зеленском абсолютно нормально», – резюмировал Блохин.
