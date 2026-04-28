Государственный переворот на Украине 2014 года не был никакой революцией.

Об этом в эфире видеоблога Delib заявил военкор и участник Русской весны в Одессе Олег Блохин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«А там что изменилось? Вот смотрите, майдан был, лозунги диктатора Януковича убрать с его диктаторскими законами, олигархов убрать, власть народу. Где там власть у народа? Олигархи», – сказал Блохин.

По его словам, реальное изменение на Украине видно лишь в том, что она избавляется от всего русского.

«Нельзя назвать революцией, если в одной стране начинают гнобить какой-то этнос. Но это всё равно, что в Сирии сейчас алавитов или друзов начали резать. Что там революционного? Просто иногда революцией стали называть какой-то геноцид, какую-то фобию, какие-то преступления», – подчеркнул военкор.

Он добавил, что свергнутый в ходе путча Янукович в сравнении с Зеленским «не диктатор, а венец демократии».