«Вступление в ЕС невозможно даже ускоренно – нас не хотят там видеть» – украинский дипломат

Вадим Москаленко.  
27.04.2026 20:52
  (Мск) , Киев
Большинство европейских стран не хотят видеть Украину членом Евросоюза, и содержать её нищее население за своё счёт.

Об этом в эфире «Суспильного» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина сможет стать полноценным членом ЕС в ближайшей перспективе?», – спросил ведущий.

«В таких вопросах есть ошибка информационной работы государства. Людей настроили, что страна вот-вот вступит в ЕС. Но это неправда. Такого не может быть.

Если бы это зависело от нашего желания – одно дело. Но танго танцуют двое. ЕС имеет свои правила присоединения. И главный вопрос – деньги. Потому что нам в таком состоянии войны понадобится поддержка для достижения результатов», – сказал Чалый.

«А ускоренное вступление – это взять нас такими, как мы есть, несмотря на все процедуры. Так я не уверен, что украинская власть всё сделала для этого. Потому что требования ЕС мы знаем, и по оценке экспертов, план выполнен на 9%. Как в таких условиях мы можем на чём-то настаивать.

К тому же, многие страны не хотят пускать Украину на рынки Европы. Для конкуренции в сельском хозяйстве, конкуренции за фонды Евросоюза. Поэтому тут тоже будет очень непросто», – подытожил он.

