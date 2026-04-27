«Вступление в ЕС невозможно даже ускоренно – нас не хотят там видеть» – украинский дипломат
Большинство европейских стран не хотят видеть Украину членом Евросоюза, и содержать её нищее население за своё счёт.
Об этом в эфире «Суспильного» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Украина сможет стать полноценным членом ЕС в ближайшей перспективе?», – спросил ведущий.
«В таких вопросах есть ошибка информационной работы государства. Людей настроили, что страна вот-вот вступит в ЕС. Но это неправда. Такого не может быть.
Если бы это зависело от нашего желания – одно дело. Но танго танцуют двое. ЕС имеет свои правила присоединения. И главный вопрос – деньги. Потому что нам в таком состоянии войны понадобится поддержка для достижения результатов», – сказал Чалый.
«А ускоренное вступление – это взять нас такими, как мы есть, несмотря на все процедуры. Так я не уверен, что украинская власть всё сделала для этого. Потому что требования ЕС мы знаем, и по оценке экспертов, план выполнен на 9%. Как в таких условиях мы можем на чём-то настаивать.
К тому же, многие страны не хотят пускать Украину на рынки Европы. Для конкуренции в сельском хозяйстве, конкуренции за фонды Евросоюза. Поэтому тут тоже будет очень непросто», – подытожил он.
English version :: Читать на английском «Вступление в ЕС невозможно даже ускоренно – нас не хотят там видеть» – украинский дипломат
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: