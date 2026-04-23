«Все хотят в ЕС» – военный еврокомиссар пообещал ускорить процесс для Украины

Вадим Москаленко.  
23.04.2026 21:59
  (Мск) , Киев
Евросоюз отрабатывает «специальный план» по ускорении интеграции Украины в обход других стран-кандидатов.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил глава Военного комитета ЕС Шон Кленси, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Генерал Кленси, вам аплодировали, когда вы упомянули, что Украина будет в ЕС. Но когда?», – спросил модератор панели.

«Это зависит от Совета, но мы знаем, что сейчас отрабатывается ускоренное вступление, есть специальный план. Мы имеем широкий консенсус среди стран-членов ЕС относительно членства Украины. Посол ЕС на Украине знает лучше, конечно, но прошлым вечером мы говорили о том, что надо ускорить эту работу.

Конечно, есть другие страны, которые также пытаются вступить, но дорожная карта для Украины является абсолютно четкой, понятной, и над ней сейчас активно работают на правительственном уровне. И этот процесс продолжается, он развивается все быстрее и быстрее», – отбрехивался евро-генерал.

