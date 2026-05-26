Украинский диктатор Владимир Зеленский провел встречу с депутатами фракции «Слуга народа», которая в последнее время саботирует ряд законодательных инициатив режима.

По данным Ярослава Железняка, депутата от патронируемой структурами Сороса партии «Голос», конкурирующей с режимом, Зеленский в очередной раз попытался подвесить перед фракцией морковку в виде скорого окончания войны.



«Для проведения встречи президента с депутатами в дружеской атмосфере взаимного доверия… перед мероприятием у всех депутатов забрали мобильные телефоны и другие гаджеты», – стебется соросенок.

Он утверждает, что предметного разговора не было, а имел место лишь треп ни о чем.

«На встрече с депутатами президент в очередной раз озвучил очередную дату теоретического завершения войны. Я думал ее написать…. Но, учитывая, что на каждой встрече каждый раз это звучало и каждый раз не совпадало с реальностью, то нет смысла… P.S. На этот раз это ноябрь 2026… хотя даже присутствующие не очень в это поверили. К сожалению», – отмечает Железняк.

Чуть более подробно разобрал итоги встречи еще один традиционный инсайдер из Рады, депутат и экстремист Алексей Гончаренко. Он тоже указывает, что встреча носила характер пустой говорильни.

«Каких-то четких сроков завершения боевых действий не звучало – был тезис от Зеленского, что Украине удалось стабилизировать фронт, отбить то ли 500, то 600 квадратных километров и, возможно, это позволит войти в реальный переговорный процесс и остановить войну через полгода. Это все мы уже слышали много раз. Хорошо, что хоть не через 2-3 недели», – пишет Гончаренко.

По его словам, диктатор вроде и признал проблемы с принудительной мобилизацией, но сказал, что планов, как это все поменять, – нет.

Неудобных вопросов Зеленскому о коррупции, о том, кто такой Вова на «пленках Миндича», не задавали. Лишь Марьяна Безуглая потребовала увольнения главкома Александра Сырского, но Зеленский даже не стал отвечать.

Безуглая, которая вышла из фракции, но получившая приглашение на ее заседание, рассказывает, что на встрече подняла вопрос реальной ситуации на фронте и вранье украинского командования.

«Говорила о том, что русские уже продвинулись за Покровск, Мирноград и продвигаются дальше, вспомнила ситуацию со штурмовыми полками, в частности «Скалой», конфликт между Министерством обороны, Генштабом и главкомом. Спросила, будет ли военная реформа и увольнение Сырского. Когда говорила, президент нервничал, после чего взял несколько вопросов от коллег и… не ответил мне НИЧЕГО. Всем остальным ответил», – пишет она в своем тг-канале.

Она добавила, что после подошла к Зеленскому, который объяснил ей свою позицию, в том числе, по Сырскому. Подробности Безуглая не приводит, но пишет, что ответ «не очень порадовал».