Визг укро-пропаганды – лучшее свидетельство эффективности «Орешника» – офицер флота

Анатолий Лапин.  
25.05.2026 22:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 222
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Истерия в украинских СМИ в стиле «никуда не попали, кроме гаража», запущенная после ударов по Киевскому региону «Орешником» – это прямое подтверждение эффективности ударов.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил капитан I ранга запаса, военный эксперт Сергей Горбачев:

Истерия в украинских СМИ в стиле «никуда не попали, кроме гаража», запущенная после ударов...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Любые их серьёзные утраты, моменты, связанные с поражением, ущербом – они всегда стараются минимизировать. Поэтому им нет смысла признавать серьёзный ущерб, который мы наносим по чему бы то ни было.

Я думаю, что в любом случае, подобного рода удары всегда ощутимы. И именно потому, что мы наносим серьёзный ущерб, противник и старается всячески в информационном поле продемонстрировать его минимизацию.

Единственное, тут возникает вопрос, какие цели мы выбираем? Если это прилетит в цех ВПК, то тут под ноль, под фундамент, сомнений нет. Но если это связано, скажем, с другими целями, такими как центры боевого управления, то это совершенно другой разговор. Это действительно доказало бы нашу эффективность и серьёзность наших намерений», – заявил Горбачев.

Эксперт также подчеркивает, что Россия недостаточно работает в медийном поле – кадры применения «Орешника» или объективный контроль его последствий возымели бы серьезный эффект:

«То, что касается нас, то я так полагаю, это проблемы в целом нашего освещения хода специальной военной операции. К сожалению, наша медийная составляющая скатывается зачастую к примитивизму и показу каких-то локальных камерных вещей. Ну, освещение СВО — это показ, образно говоря, нашего бойца в окопе.

А то, что связано с нанесением ущерба,- это, как правило или переписки украинских СМИ, или что-то из социальных сетей».

Метки: ,

English version :: Читать на английском Визг укро-пропаганды – лучшее свидетельство эффективности «Орешника» – офицер флота

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить