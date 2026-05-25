Опубликованы кадры газовоза, подорванного укро-террористами в Средиземном море

Российские следователи выехали в Ливию, где провели осмотр подорванного газовоза «Арктик Метагаз», атакованного украинскими дронами и БЭКами в марте в Средиземном море.

Об этом сообщает пресс-служба СК РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

3 марта 2026 года при следовании из порта Мурманск в Китай у берегов Мальты газовоз был атакован беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными катерами с взрывными устройствами. В результате судно получило значительные повреждения, произошла детонация газа.

Россия квалифицировала ЧП как акт международного терроризма.

Изъят бортовой самописец, проводится его расшифровка.

«С применением беспилотных летательных и подводных аппаратов проведен подробный осмотр поврежденного судна. Зафиксированы следы пожара, полного уничтожения систем управления судном и разрушение двух из четырех резервуаров с газом. Характер повреждений свидетельствует о внешнем воздействии поражающих факторов взрывных устройств», – сообщают в пресс-службе.

По информации ведомства, пострадавшие в результате атаки второй помощник капитана судна, и матрос успешно прошли лечение.

Ранее газета New York Times писала, что Дональд Трамп одобрил участие агентуры ЦРУ в подготовке ударов по российским заводам и «теневому флоту», которые затем выдаются за атаки украинцев. Так Вашингтон намерен принудить Кремль к остановке СВО.

Также ранее звучало мнение, что вскоре угроза атак, как на Средиземном море, может появиться и на Дальнем Востоке, если Киеву поможет Япония.