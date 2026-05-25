Американские СМИ сознательно замалчивается удар ВСУ по Старобельску, в результате которого погибли дети.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила американская телеведущая Рэйчел Блевинс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы ничего не слышим по этому поводу от администрации Трампа, по крайней мере, пока они немного заняты тем, что пытаются убедить мир в том, что находится на грани заключения какой-то сделки с Ираном.

Когда я зашла сегодня утром, чтобы посмотреть обновление об этом нападении, я не наткнулась ни на одно сообшение. Вы бы даже не подумали, что произошло нападение на это здание российской школы, не говоря уже о том, что Россия ответила и использовала «Орешник». Моя лента была заполнена постами об Иране и этой продолжающейся перепалке.

Это особенно примечательно, потому что я не думаю, что это случайность. Я думаю, что администрация Трампа и американский истеблишмент в целом хотят, чтобы все сосредоточились на Иране. Они не хотят, чтобы говорили о продолжающейся войне на Украине, которая, конечно же, является опосредованной войной НАТО против России.

Они не хотят говорить о том факте, что США только что поддержали теракт, в результате которого погибли российские дети», – заявила Блевинс.