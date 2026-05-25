Скандал в Одессе: теневым куратором ТЦК оказался «крестный отец» со своим мафиозным кланом

Очередная картинка из серии «почему тэцэкашники такие жестокие» – что за жестокость их даже бы из гестапо выгнали. И как так стремительно обогащаются — не на миллионы, а на миллиарды!

Так, в поле зрения СМИ попала подозрительно ослепительно сверкающая бриллиантами глава отдела воинского учета Киевского военкомата Одессы, майор Наталья Павлова.

Работала себе «жиночка», массово отправляя людей на смерть, как тот Робин Гуд, обирающий повестки у богатых и отдавая их бедным. Хорошо, то есть, работала.

И вдруг оказывается, что отец у этой достойной дамы еще лучше — это т.н. крестный отец одесской мафии Мамука Мурачашвили, которого тут просто называли Мамука. Правая рука вора в законе Миндии Горадзе (Лавасоглы Батумского), у которых в «лихие 90-е» все одесские менты были куплены (у-у-у, какая династия!).

И вот все эти милые ребята годами держали город, да и вообще весь оккупированный Украиной Юг, в страхе, специализируясь на бандитизме, кражах, автоугонах и возвратах машин за выкуп. Дальше — больше: Мамука стал т.н. смотрящим за одесскими тюрьмами, устраивая в них бунты и жестокие расправы над неугодными.

Казалось бы, ведь дети не отвечают за родителей (угу, особенно трудящиеся в ТЦК). Однако небывалый карьерный рост дочурки говорит об обратном.

В 2019 году она устроилась в военкомат рядовым солдатом-радиотелеграфистом, но через пять лет уже стала майором и высокопоставленным начальником.

А уж с началом войны — и подавно пошло-поехало: скупка автопарка, элитная недвига в лучшем ЖК Одессы (по соседству с папой Мамукой) и курортных районах области, и прочие атрибуты «дольче виты».

В 2023 «жиночка» выходит замуж за своего шефа… барабанная дробь — начальника отдела учета Приморского ТЦК Владислава Павлова (отсюда и избавление от отцовской фамилии), и тут же получает якобы в подарок от свекрови почти два миллиона гривен.

Вот только через год в отношении Павлова заводят ряд уголовных дел за махинации с базами данных. И незаконное обогащение.

Но тут ведь как с задержанием скандального военкома Борисова, которым уже надоело марать бумагу — корабль уродов ведь все равно плывет! А Павлова-Мурачашили продолжает могилизацию.

Как так? СМИ раскапывают информацию, что уже несколько лет Мамука сотоварищи работают при ТЦК «на добровольных началах» (патриотизм распирает). Они трудятся «бегунками», выискивая «ухылянтов» и «от доброты душеной» продавая им белые билеты. То есть такие себе посредники на теневом рынке могилизации. С соответствующими методами, связями в полиции, тюрьмах и где угодно.

Что ж… зато меньше будет глупых вопросов о том, почему подвалы одесских военкоматов хуже чем концлагерные бараки.