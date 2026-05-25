«Верят в мощного, несгибаемого, солнцесияющего». Зе-режим тратит миллиарды на одурманивание украинцев

Игорь Шкапа.  
25.05.2026 23:05
  (Мск) , Киев
Вороватый Зе-режим, чтобы сохранять место у кормушки, тратит миллиарды долларов на одурманивание населения Украины.

Об этом в эфире с телеведущим Анатолием Близнюком заявил экс-командир 53-й бригады ВСУ полковник Анатолий Козел с позывным «Купол», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Офицер говорит, что его удручают призывы не говорить о коррупции, чтобы «не огорчать союзников».

«Да союзники это все прекрасно понимают. И в некоторых моментах союзники сами инициируют те же самые интервью Мендель, какая бы она ни была. К ней можно по-разному относиться, но если этого не было всего, то и интервью этого не было бы», – считает «Купол».

Он добавил, что на Украине «даже переплюнули Геббельса».

«Инфополе просто зашкаливает, эти тг-каналы-миллионники, телемарофон. Вы представляете, сколько украденных средств наших союзников вкладывается в информационную внутреннюю войну, чтобы оправдать эту команду. Это десятки миллионов долларов, возможно, уже миллиарды пошли», – заявил экс-комбриг ВСУ.

По его словам, усугубляет ситуацию и то, что значительная часть украинцев «имеет низкий уровень интеллекта».

«Есть такие люди, которые верят в мощного, несгибаемого, солнцесияющего и так далее. Но нет этого всего уже давным-давно. Вы посмотрите, кто пришел к власти и кого наш народ привел к власти. Где честность, совесть, патриотизм? Ноль. Где профессионализм? Ноль. Что их интересует? Корыто. Больше их ничего не интересует. Их не интересует человеческая жизнь. Для них это статистика», – приходит к выводу Козел.

