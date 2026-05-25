Дугин: Прямо сейчас нужно готовиться к новым войнам
Россия должна заранее готовиться к новым войнам, чтобы не столкнуться с такими неожиданностями, как на СВО.
Об этом философ Александр Дугин заявил в интервью скандальной израильской журналистке Ксении Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы думали одно и о себе, и о противнике, а оказалось другое. Готовиться к войне надо заранее. Поэтому я и говорю: давайте не ожидать, когда она на голову свалится. Давайте по-настоящему серьезно построим нашу страну на основе абсолютно достаточной защиты от любых вызовов», – сказал Дугин.
По его мнению, СВО нужно было начинать в 2014 году.
«То, что мы переоценили свои силы, это очевидно в этой войне. По поводу сроков. Был момент, когда у нас все абсолютно легче могло получиться. И очень многие высокопоставленные люди со мной по этому поводу вынуждены были согласиться.
У нас было окно возможностей с гораздо меньшими издержками осуществить наши цели – в 2014 году, когда была Русская весна», – подчеркнул Дугин.
