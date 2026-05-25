Сомнений нет: удары будут. Западным дипломатам самое время мотать из Киева – генерал СВР
Есть все основания полагать, что Россия не шутит, заявляя о грядущих ударах по «центрам принятия» решений и объектам ВПК в Киеве, поэтому западным дипломатам реально лучше уехать подальше от города.
Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил генерал СВР в отставке Леонид Решетников.
По его мнению, реальные центры принятия решений вряд ли находятся по своим официальным адресам, а снимают гражданскую недвижимость под видом коммерческих фирм, поэтому вполне вероятно, что прилетит и туда.
«Надеюсь, что Россия не будет играть в эти: «предупреждаем, спасайтесь, кто может», а потом ничего не делать. Я думаю, по крайней мере, в ближайшее время, удары будут наноситься и предупреждения посольствам – тоже правильно: «Давайте, сматывайтесь оттуда». Я уверен, что там в посольствах немного осталось дипломатов, сейчас последние останутся – пара-тройка человек из охраны или разведчики.
В ближайшее время какие-то удары будут наноситься, это у меня лично не вызывает сомнения, а вот что будет дальше? Это другой вопрос.
Если это серьёзные центры принятия решений, конечно, они сидят в подготовленных под этими зданиями или в других зданиях помещениях, как правило, это бункеры. Ведь ещё есть практика, особенно у спецслужб, – есть официальное здание, оно функционирует, но вся работа проходит в специальных зданиях, нанятых и фигурирующих под разными фирмами, предприятиями и так далее», – отметил он.
«Если наши спецслужбы, наши разведки имеют данные, как устроено, где базируются на самом деле работающие органы, тех же спецслужб или Министерства обороны, то можно наносить удары. Украинцы будут говорить, что мы ударили по какой-то фирме, а на самом деле там сидят определённые подразделения. Так что тут всё зависит от того, насколько умело мы это сделаем, насколько мы готовы это делать.
Я думаю, в Киеве сейчас чистых дипломатов почти нет, кроме послов. Все остальные — это сотрудники спецслужб западных и других стран. Вот пусть они отдыхают за пределами города, чем раньше, тем лучше после такого заявления. Конечно, они начнут сейчас кричать, что это безобразие, то да се, но на самом деле флаги будут висеть, а они смотаются», – заключил российский генерал.
English version :: Читать на английском
