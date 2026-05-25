Беглый Соскин: «Трампы, макроны и стармеры сгубили Русь-Украину»
Последний удар ВС РФ по украинской столице оказался столь мощным, что защитить Киев не было никакой возможности.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-советник президента Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мощнейший удар и полное бессилие этой власти, ничего не смогли сделать. Народ пишет, что такого плохого отражения атаки, как сейчас – никогда не было», – сказал Соскин.
По его подсчетам, кроме ракет, своих целей достигли 60-70 российских дронов, при этом баллистические ракеты практически не сбивались.
«Полный провал… Это вам трампы, макроны, стармеры. Эти все западные – они втравили и погубили Русь-Украину и украинцев», – уверен Соскин.
