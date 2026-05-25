ФСБ предотвратила крупный теракт в важном российском порту

Максим Столяров.  
25.05.2026 14:51
  (Мск) , Москва
Мины производства стран НАТО были обнаружены на корпусе газовоза «Аррхениус», который прибыл из Европы для загрузки Усть-Лугу – один из главных портов России, обеспечивающих экспорт энергоносителей.

Об этом сообщила официальный представитель Следкома России Светлана Петренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Взрывные устройства общей массой около 14 килограммов находились в районе машинного отделения. Судно зашло в порт Усть-Луга для заправки, после чего должно было отправиться в турецкий порт Самсун.

Эксперты сделали вывод, что установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах.

Предполагается, что минирование произошло в бельгийском Антверпене, откуда пришел газовоз. Там под предлогом забастовки его целые сутки удерживали на стоянке.

Вероятно, целью террористов было подорвать мощности порта, который подвергается регулярным налётам украинских дронов.

Ранее газета New York Times сообщала, что удары по российским военным заводам и энергетическим объектам, осуществляемые якобы Украиной, готовит агентура ЦРУ с согласия Дональда Трампа, – для принуждения Кремля к заморозке СВО.

