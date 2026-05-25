«Мы каждый день истекаем кровью. У нас сотни тысяч убитых» – экс-комбриг ВСУ

Украина ежедневно несет огромные потери, причина которых – безграмотное управление страной.

Об этом в эфире с телеведущим Анатолием Близнюком заявил экс-командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел с позывным «Купол», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Давайте посмотрим, кого мы выбрали. Новые лица? Пришла команда новых лиц, мы видим результаты работы этой команды», – сказал Козел.

Он, имея в виду арестованного за коррупцию и выпущенного под залог экс-главу Зе-офиса Андрея Ермака, заметил, что, как показали «пленки Миндича», второй человек в стране принимал решения – «по феншую, черной магии, красным браслетикам».

«Это полная профанация. А какой уровень интеллекта у этого человека, и под что этот интеллект заточен? Это не государственники, это не экономисты, это не ведущие военные, которые могут принимать решения…

И на основе всего этого мы имеем сотни тысяч жертв, миллионы беженцев. Миллионы людей потеряли свое жилище. Страна каждый день истекает кровью. А сверху так называемая управленческая элита этой страны зарабатывает, планирует», – печалится Козел.