Две реальности: почему Кишинев в упор не видит паспортный ажиотаж в Приднестровье?

В Приднестровье сейчас обсуждают две новости, касающиеся приема местных жителей в российское гражданство.

Во-первых, посольство РФ в Молдове запускает эту работу 25 мая.

«Отмечаем стремительно растущее количество обращений заявителей, желающих вступить в российское гражданство. Коллектив Посольства приложит все возможные усилия для обеспечения стабильного и оперативного приема», – сообщила дипмиссия.

Во-вторых: власти Молдовы, комментируя решение Кремля упростить приднестровцам получение гражданства РФ, говорят, что жителям Левобережья это не нужно, и что они все меньше рассчитывают на Москву.

«Кремлевский режим не ценит человеческую жизнь, и мы видели это, в том числе, по отношению к собственным гражданам. Мы знаем, что Россия пытается привлекать людей из других стран для участия в войне в Украине, но граждане с левого берега Днестра этого не хотят… Те, кто хотел российское гражданство, уже получили его в прошлом. Я не вижу, зачем людям хотеть этого гражданства сегодня. Напротив, многие из тех, у кого не было молдавских паспортов, оформили паспорта Республики Молдова. Люди хотят быть гражданами ЕС, а не гражданами России», – заявила президент с румынским паспортом Майя Санду в ходе визита в Страсбург.

Чего же на самом деле хотят приднестровцы? Пойдем снизу, «от земли».

С тех пор как Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ, в республике царит ажиотаж. Электронная запись уже доступна, и наплыв людей колоссальный.

В Тирасполе есть несколько организаций, которые не первый год на волонтерских началах консультируют граждан по оформлению российских документов. Так вот – там обрываются телефоны.

Желающих получить гражданство РФ можно разделить на несколько категорий:

-те, кто планируют переехать в Россию; -те, кто считают, что «российское гражданство просто должно быть»; -те, кто по разным причинам не могут оформить документы других стран; -те, кто имеют советский трудовой стаж и рассчитывают на российскую пенсию.

Часть запросов – от пожилых людей, которые хотят «остаться здесь и умереть гражданами России».

Люди взволнованы, пытаются заранее собрать пакеты документов, штурмуют инстанции вопросами. Какой из молдавских паспортов переводить на русский – внутренний или заграничный? Подойдет ли для подтверждения иностранного гражданства просроченный загранник Украины (обновить который сейчас очень сложно)?

Регламента работы консульства по новому указу еще нет, но человеческий поток нарастает. Масса обращений за справками о несудимости в местные отделения милиции. Из-за этого «подвисли» экстренная линия 102 и единый номер записи 123.

«В МВД значительно возросло количество обращений по вопросу получения справок о несудимости… Только в первой половине дня 22 мая операторами было принято порядка 300 заявок на оформление справок. Специалисты продолжают работу в усиленном режиме», – сообщило ведомство.

Как же тогда понимать слова Санду?

Кишинев либо оторван от реальных настроений людей, которых собрался реинтегрировать и вести в ЕС, либо сознательно вводит свою аудиторию в заблуждение: мол, все под контролем. А может, просто находится в плену собственных геополитических клише, транслируя то, что от него хотят услышать на Западе.

Мысли Санду вскоре повторил и спикер парламента Игорь Гросу.

«Очередь [за гражданством] есть, но ее никто не видит. Сказки. Очевидно, все люди с критическим мышлением смотрят в сторону Евросоюза и Республики Молдова, а не в сторону войны и России», – заявил он, призвав приднестровцев «не поддаваться на кремлевскую пропаганду».

Может, очередь за российскими паспортами не видна Кишиневу потому, что она электронная?