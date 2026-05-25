Кроме репрессий, другого механизма ротации элит не осталось – Дугин

Только репрессии могут привести к ротации элит в России.

Об этом философ Александр Дугин заявил в интервью скандальной израильской журналистке Ксении Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Репрессии являются механизмом ротации элит. Это худший из существующих механизмов, но есть нечто хуже. Это отсутствие ротации, когда абсолютно бесполезные, разложившиеся, безответственные люди остаются при власти. Путем голосования элиты почему-то ротироваться не могут. Так не происходит ни у нас, ни на Западе», – сказал Дугин.

При этом он не считает, что популярность Иосифа Сталина в российском обществе означает не ностальгию по эпохе Большого террора 30-х, а тоску по мифическому сильному лидеру, который ведет страну суверенным курсом.

«О Сталине как о реальном персонаже мы ничего не знаем и знать не хотим. К 80-м годам он просто исчез, никакого Сталина не было. Его достали, когда был конец великой страны, мы потеряли СССР, создали предпосылки для нынешней войны. И Сталин появился в новом качестве – как миф.

Чем больше либералы и реформаторы его ругали, тем больше народ создавал контр-миф. Этот контр-миф к реальному Сталину, его репрессиям и садизму, чудовищным преступлениям никакого отношения не имеет», – рассуждал Дугин.