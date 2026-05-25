«К миру через катастрофу. Идём на увеличение конфликта», – экс-депутат Рады призвал не ждать мира

Анатолий Лапин.  
25.05.2026 14:22
  (Мск) , Киев
На Украине специально запущена линия в СМИ по высмеиванию российского удара «Орешником» – европейские спонсоры поставили задачу настраивать население на дальнейшую войну с русскими.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат Верховной рады Украины Вадим Колесниченко.

«Какая нам разница, что, где пишут или как там комментируют? Мы имеем официальную информацию от Министерства обороны Российской Федерации – все цели поражены согласно плану. Меня это, например, абсолютно устраивает.

Принесёт ли это какой-то эффект с точки зрения завершения конфликта? Нет, не принесёт. Потому что есть Европа, которая использует Украину и Зеленского в качестве инструмента против России, пока она вся не закончится.

Так что мы просто идём на увеличение конфликта, есть такое выражение: «к миру через катастрофу».

Ожидать завершения конфликта в ближайшее время нет ни оснований, ни повода, ни настроения. Конфликт будет подниматься до тех пор, пока его желает Европа», – заявил Колесниченко.

