Расширение зоны безопасности вблизи сухопутного коридора в Крым либо ликвидация киевского режима, либо удары по центрам принятия решений в Европе – это те шаги, которые заставят Украину отказаться дроновых ударов.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат Верховной рады Украины Вадим Колесниченко.

По мнению Колесниченко, в противном случае Украина продолжит бить по логистике важнейшей трассы, соединяющей Крым и исторические регионы РФ:

«Это территория повышенного риска. Это нужно принимать во внимание нашим военным, искать способы обеспечения защиты – другого ничего нет. Либо, что самое очевидное, расширение полосы безопасности, санитарной зоны. Кроме как полное уничтожение украинской власти и зачистить территории, другого варианта нет и не будет. Угрозы блокады никакой не будет. Да, будут сложности с проездом, да, будут гибнуть. Ну, это война, она не делается в белых перчатках, и она не происходит на бумаге. Задача противной стороны по наводке, которую даёт Америка, – создать максимальную политическую нестабильность в нашей стране. Так что очевидно, до тех пор, пока мы не продвинемся серьёзно, пока не прекратятся поставки всё более эффективных вооружений на Украину с Запада либо пока мы не ударим по центру принятия решения в Европе», – отметил он.

«Например, в тех же странах Прибалтики, которые устроили со своей территории площадки для подскока, удара. Вопрос за нашим политическим руководством – либо это будем медленно растягивать, либо наконец нанесём удар. Тогда Европа станет понимать», – заявил Колесниченко.

