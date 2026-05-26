Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Трескотня украинских и европейских СМИ о якобы перехвате Украиной инициативы на поле боя – не имеет никаких оснований. Доказательством тому – недавний доклад Пентагона, который подтверждает преимущество ВС РФ.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Только что вышел доклад генерального инспектора Пентагона… это взгляд практиков крупнейшей армии мира. Согласно этому докладу, в общем, на фронте-то особо ничего не изменилось. То есть, изменения есть, но они несущественные. Всё равно там записано, что армия России находится в наступлении, имеет преимущество по целому ряду параметров, они там все подробно перечислены, где преимущества. Возможность стратегического разворота ситуации, что Украина теперь захватила инициативу и может теснить ВС России – такого быть не может разговора. Кто сомневается – почитайте доклад оценки театра военных действий генерального инспектора Пентагона – вполне компетентный», – заявил Ширяев.

В докладе Пентагона указывалось: страны Запада потратили на поддержку Украины более 325 млрд долларов. ВСУ испытывают нехватку боеприпасов, техники и личного состава, что ограничивает их возможности «по проведению крупномасштабных наступательных операций и возвращению территорий».

ВСУ при этом сохраняют преимущество над ВС РФ в плане разведки за счёт помощи НАТО.

«Несмотря на это, российские войска сохранили свое стратегическое и оперативное превосходство над ВСУ благодаря превосходству в численности техники и личного состава», – говорится в докладе.

Кроме того, авторы отмечают, что Россия лучше не только в наступлении, но и в обороне:

«Россия почти наверняка сохраняет более высокий потенциал защиты сил в тыловых районах за счет маскировки, дезинформации противника и развитой системы ПВО».

Читайте также: Замначальника генштаба США не вписался в «повесточку» с Украиной