Либеральный эксперт: О перехвате инициативы ВСУ не может быть речи. Читайте доклад Пентагона, а не укро-СМИ!
Трескотня украинских и европейских СМИ о якобы перехвате Украиной инициативы на поле боя – не имеет никаких оснований. Доказательством тому – недавний доклад Пентагона, который подтверждает преимущество ВС РФ.
Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Только что вышел доклад генерального инспектора Пентагона… это взгляд практиков крупнейшей армии мира.
Согласно этому докладу, в общем, на фронте-то особо ничего не изменилось. То есть, изменения есть, но они несущественные. Всё равно там записано, что армия России находится в наступлении, имеет преимущество по целому ряду параметров, они там все подробно перечислены, где преимущества.
Возможность стратегического разворота ситуации, что Украина теперь захватила инициативу и может теснить ВС России – такого быть не может разговора.
Кто сомневается – почитайте доклад оценки театра военных действий генерального инспектора Пентагона – вполне компетентный», – заявил Ширяев.
В докладе Пентагона указывалось: страны Запада потратили на поддержку Украины более 325 млрд долларов. ВСУ испытывают нехватку боеприпасов, техники и личного состава, что ограничивает их возможности «по проведению крупномасштабных наступательных операций и возвращению территорий».
ВСУ при этом сохраняют преимущество над ВС РФ в плане разведки за счёт помощи НАТО.
«Несмотря на это, российские войска сохранили свое стратегическое и оперативное превосходство над ВСУ благодаря превосходству в численности техники и личного состава», – говорится в докладе.
Кроме того, авторы отмечают, что Россия лучше не только в наступлении, но и в обороне:
«Россия почти наверняка сохраняет более высокий потенциал защиты сил в тыловых районах за счет маскировки, дезинформации противника и развитой системы ПВО».
