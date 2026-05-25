Тихановскую в Киеве приняли не «по рангу». Зеленский решил дразнить Лукашенко без всякой стратегии

Елена Острякова.  
25.05.2026 22:15
  (Мск) , Москва
Украинский узурпатор Владимир Зеленский пока не принял самопровозглашенную «президентку Беларуси» Светлану Тихановскую, которая радостно прикатила на Украину. Раньше киевские власти брезговали контактов с ней.

В первый день с Тихановской встретился только министр иностранных дел Андрей Сибига, за что «президентка» его униженно благодарила.

После она выступила в Киевской школе экономики, где, ссылаясь на участие змагаров в Евромайдане и войне против РФ, просила украинские власти решить вопрос легализации бежавших из Минска беломайданщиков.

Обозреватель Радио Свобода (нежелательная организация в РФ) Валерий Карбалевич считает, что принимая Тихановскую, Киев, ранее боявшийся открытия второго фронта, уже ничем не рискует.

«Беларусь уже втянулась в российскую военную политику, поддержку ВПК России. И тут ничего не изменится от того, какую позицию будет занимать теперь Киев. Он может позволить себе такие психологические атаки на Лукашенко, ничем не рискуя.

Я не думаю, что у Киева есть какая-то конкретная, хорошо проработанная стратегия или цель, что делать на белорусском направлении. Логика такая: давайте будем осуществлять риторическое наступление на Беларусь, а там поглядим, что получится», – сказал Карбалевич в интервью «Еврорадио».

