Тихановскую в Киеве приняли не «по рангу». Зеленский решил дразнить Лукашенко без всякой стратегии

Украинский узурпатор Владимир Зеленский пока не принял самопровозглашенную «президентку Беларуси» Светлану Тихановскую, которая радостно прикатила на Украину. Раньше киевские власти брезговали контактов с ней.

В первый день с Тихановской встретился только министр иностранных дел Андрей Сибига, за что «президентка» его униженно благодарила.

После она выступила в Киевской школе экономики, где, ссылаясь на участие змагаров в Евромайдане и войне против РФ, просила украинские власти решить вопрос легализации бежавших из Минска беломайданщиков.

Обозреватель Радио Свобода (нежелательная организация в РФ) Валерий Карбалевич считает, что принимая Тихановскую, Киев, ранее боявшийся открытия второго фронта, уже ничем не рискует.