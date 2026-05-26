Украинские дроны 116 раз за неделю пытались пересечь границу Белоруссии. Эти БПЛА пытались повредить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь «случайными залетами».

Об этом госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович заявил сегодня в Москве на заседании комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора»»

«Киевский режим и его европейские союзники понимают, что администрация США в лице Трампа завязла в Ближневосточной войне и уже потеряла интерес к поддержке их усилий по дальнейшей эскалации военного конфликта на территории Украины. И поэтому они ищут все более изощренные способы его продолжения», – сказал Вольфович.

Депутат белорусского парламента Александр Шпаковский подтвердил, что

ситуация с Украиной осложняется.

«Киевский режим намеренно провоцирует белорусскую сторону, пытаясь втянуть нашу страну в войну, а потом обвинить Минск. Заигрывание с белорусскими политическими экстремистами, попытки поразить белорусскую пограничную и нефтегазовую инфраструктуру, шпионаж и информационные диверсии – это методы украинской власти для разжигания противостояния с нашей страной. Особого внимания заслуживают вопросы обеспечения безопасности, в частности, антидронового прикрытия, Мозырского НПЗ и нефтебазы «Лисички» в Гомельской области», – написал Шпаковский.

Российский радиоведущий Сергей Мардан прогнозирует, что украинские провокации против Белоруссии будут нарастать:

«Кое-кто очень нервничает и пытается срочно родить новую допомогу под «гибридную угрозу». И пока явно не особо получается. А, значит, попытки будут все более и более прозрачными».

Впрочем, киевский экономист Алексей Кущ указывает, почему расширение боевых действий на Белоруссию может быть выгодно США – в рамках противостояния с Китаем.

«Беларусь является для Пекина важной частью Нового шелкового пути, и вовлечение ее в войну – не в интересах Китая.

Поэтому РФ и не запускает дроны со стороны Беларуси по западным областям Украины, хотя это было бы для Москвы максимально выгодно…

Вступление Беларуси в войну – это жесткий удар по интересам Китая в контексте паневразийских логистических коридоров».