«Все сдают друг друга»: депутат Рады об атмосфере в «Це Европе»
Так называемые антикоррупционные органы Украины вроде НАБУ торгуются с режимом за доступ к власти.
Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, изгнанная из фракции «Слуга народа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Депутат говорит, что обычно публикация со стороны НАБУ коррупционного компромата происходит в тот момент, когда Зеленский находится за границей.
«НАБУшники торгуются за места у власти. Они уже получили таможню… Сейчас будет борьба за пограничную службу, увидите и налоговую. И вы посмотрите, как будут проводиться конкурсы на эти должности, и как с 20-го места НАБУшники будут становиться первыми, потому что это расторговка, точно так же, как и расторговка в предъявлении подозрений тем же народным депутатам», – сказала Скороход.
Она подчеркнула, что есть избранные депутаты, которых не трогают. Скороход привела в пример депутата Юрия Корявченкова, известного как «Юзик» по выступлениям на сцене с Зеленским. По ее словам, «Юзик» получал деньги в конвертах, о чем прекрасно известно в Раде, но ему подозрение так и не предъявили.
Политик рассказала, что общалась с одним министром.
«Он мне говорит: «Ань, здесь такое болото, здесь первый зам сдаёт зама, зам сдаёт министра. Какой-то там глава департамента сдаёт зама и так далее». Они все друг друга сдают, потому что где-то кого-то поймали на мелочи.
И НАБУшники не расследуют, потому что им это не надо. Потому что, держа на поводке, они получают откаты, определённые должности в тех же министерствах, они получают, или их аффилированные компании, с которыми они работают, я так скажу, их своеобразные партнёры, собственники получают подряды на выполнение тех или иных работ, с которых они зарабатывают миллионы», – обрисовала Скороход ситуацию в «Це Европе».
