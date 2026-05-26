Украинский диктатор Владимир Зеленский не в силах забыть свое клоунское прошлое, подготовил очередную репризу для встречи с самопровозглашенной «президенткой Беларуси» Светланой Тихановской.

«Недавно Лукашенко сказал, что время встретиться президентам Украины и Белоруссии», – сказал Зеленский и состроил гримасу в адрес гостьи.

Присутствовавшая свита угодливо захихикала.

Согласно официальной информации, за закрытыми дверями два сомнительных лидера обсуждали «вопросы сотрудничества с белорусскими демократическими силами, санкционное давление на режим Лукашенко, проблемы легализации белорусов, которые живут на Украине».

Боевые змагары очень рассчитывают на поддержку украинского диктатора.

«Белорусская оппозиция может стать для Украины инструментом, с помощью которого можно проводить какие-то операции на территории Белоруссии. Пока я не говорю про военные операции, но информационно-психологические и информационно-политические.

Например, Украина может завить, что готова поддержать белорусскую оппозицию всеми средствами. Это станет серьезным предупреждением для Лукашенко и мощным мобилизирующим фактором.

Представляете, когда одна из самых мощных армий в мире, страна, обладающая мощным вооруженным потенциалом, заявляет о том, что готова поддержать демократические перемены в Белоруссии. Для Лукашнко это более страшный удар, чем просто визит Тихановской», – сказал в интервью «Маланка Медиа» беглый политолог Павел Усов.