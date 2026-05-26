Опять «хунта», а не «господин Зеленский!» – в Киеве засекли трансформацию «духа Анкориджа» в «дух Пекина»

Максим Столяров.  
26.05.2026 15:39
  (Мск) , Москва
Владимир Путин по итогам поездки в Китай радикализировал позицию по Украине.

Об этом в эфире видеоблога Politeka Online заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Проворовавшаяся незаконная хунта» – так три дня назад Путин назвал украинскую власть, хотя 9 мая говорил «господин Зеленский». Главными итогами этого визита [Путина в Китай] являются и эти удары, в том числе и смена риторики. Это была удачная поездка.

Он получил там обещание поддержки, заверение в помощи, и теперь поднимает ставки. Иначе звучало бы «дорогой Владимир Зеленский», Путин бы искал пути к миру.

С глобальной точи зрения мы видим дальнейший процесс слияния Китая и России в новую Евразийскую Федерацию. Процесс слияния может затянуться на 20-30 лет», – сказал Бортник.

«Мы видим, что Путин и Си выступают с открытыми обращениями к народам друг друга, в центральных СМИ друг друга. Мы видим подписанные соглашения, синхронизацию. Мы видим исключенную из глобальной экономики китайско-российскую торговлю, которая идет полностью в рубле и в юанях.

В конце концов, мы видим общую декларацию, в которой фактически Китай синхронизировался с позицией России по Украине, а главное, что эти страны синхронизировались в общей глобальной оценке. Эта декларация – это 50 страниц текста, в которых анализируется каждый значимый конфликт, ключевые экономические и политические процессы в мире.

И всюду Китай и Россия на одной позиции. Мы видим геополитическую синхронизацию. Это настораживающий тренд

С Путиным подписали около 40 документов, а с Трампом не подписали ни одного. Вся договорённость с Трампом на словах, что мы не ухудшаем отношения», – добавил политолог.

