Опять «хунта», а не «господин Зеленский!» – в Киеве засекли трансформацию «духа Анкориджа» в «дух Пекина»

Владимир Путин по итогам поездки в Китай радикализировал позицию по Украине.

Об этом в эфире видеоблога Politeka Online заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Проворовавшаяся незаконная хунта» – так три дня назад Путин назвал украинскую власть, хотя 9 мая говорил «господин Зеленский». Главными итогами этого визита [Путина в Китай] являются и эти удары, в том числе и смена риторики. Это была удачная поездка. Он получил там обещание поддержки, заверение в помощи, и теперь поднимает ставки. Иначе звучало бы «дорогой Владимир Зеленский», Путин бы искал пути к миру. С глобальной точи зрения мы видим дальнейший процесс слияния Китая и России в новую Евразийскую Федерацию. Процесс слияния может затянуться на 20-30 лет», – сказал Бортник.