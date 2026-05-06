Пропагандистский саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), прошедший в Ереване, направлен на подрыв позиций России не только в Закавказье, но и в Средней Азии.

Само мероприятие должно было показать, что Армения встала на путь «европейского развития» и рвёт все связи с Россией и не рассматривает своё будущее в составе ЕАЭС. Прикладной целью является и оказание поддержки со стороны ведущих деятелей ЕС Пашиняну и его партии «Гражданский договор» на предстоящих парламентских выборах в июне.

Практически Ереван на этой встрече еще дал обязательство присоединиться к антироссийским санкциям и отказаться от атомной энергетики в пользу развития европейской солнечной, а в ответ получил от Урсулы фон дер Ляйен обещание выделить кредит в 2,5 миллиарда евро. Правда эти посулы инвестиций мало кого возбудили в самой Армении.

Интересно, что буквально на следующий день глав европейских государств стали обвинять во вмешательство во внутренние дела горной республики из-за чего Эмманюэль Макрон вынужден был оправдываться, указывая, что таким образом он оберегает все постсоветские республики от влияния Москвы:

«Нужно понять, что такое вмешательство, шаги, посредством которых пытаются манипулировать людьми в демократической стране. Я оказываю поддержку коллеге, которому доверяю более 8 лет. Я делаю то, что делал, поддерживая Майю Санду, которая противостояла неевропейским выборам».

В реальности своим приездом, похвалами и обещаниями, европейские главари окончательно привязали Ереван к своей колеснице, не оставив армянской верхушке никаких лазеек к отступлению. Известный политолог и координатор Антинацистского фронта Армении Айк Айвазян вполне конкретно и открыто обрисовал истинный смысл сборища с участием Владимира Зеленского.

«Во-первых, этот саммит – предвыборная помощь Пашиняну, чтобы создать у избирателей иллюзию, что весь Евросоюз вместе с Арменией и только при избрании Пашиняна они примут Армению, как часть Европы. На самом деле этот шабаш самых извращенных и кровожадных европейских лидеров в Армении значит, что Армения на грани переломного момента. И если народ позволит себя обмануть и изберет Пашиняна, то Армения перейдет черту после чего начнется обратный отсчет в сторону самых катастрофических последствий для Армении. После этого саммита у Пашиняна не остается ни одной возможности для маневров. Следовательно, он будет идти к разрыву отношений с Россией. И вся надежда на народ, который на выборах может остановить этот процесс, не проголосовав за Пашиняна. А приглашение Зеленского в Армению, на мой взгляд, это символ того, что решение о разрыве отношений с Россией уже принято», – считает эксперт.

В качестве закрепления такого окончательного поворота Франция и Великобритания подписали с Арменией декларации о стратегическом партнёрстве, выдав их за некие «гарантии» помощи в деле перехода. Встреча же Пашиняна с киевским диктатором призвано было символически продемонстрировать преемственность антироссийской борьбы от «незалежной» к Армении, которая теперь становится главным форпостом Запада на постсоветском пространстве.

Ведь по замыслу организаторов этого шабаша, Ереван должен не просто порвать с Россией, но и запустить процесс разрушения ОДКБ и ЕАЭС, возглавив несогласных внутри этих объединений и своим примером повести их в сторону Запада. Речь, конечно, идёт об Астане, которая двигается по стопам Еревана, втягиваясь в западный омут.

И поэтому не зря теперь, Пашинян по-новому описал географическое положение Армении, которая оказывается геостратегическим мостом, соединяющим через «маршрут Трампа» Восток с Западом и Запад с Востоком. Как видим цели у ЕС и НАТО соответственно амбициозные – продвинуться из Закавказья, используя Армению, уже в Среднюю Азию.