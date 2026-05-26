Спикер ВС ВСУ: «Прекратить в эфирах говорить про «Орешник» и ядерные возможности России!»

Украинские СМИ должны замалчивать результаты удара «Орешником», чтобы не подыгрывать России.

С такими инструкциями в эфире «Радио НВ» выступил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чем больше мы говорим об «Орешнике» и применяем слово «ядерный заряд», тем больше мы на руку играем кремлёвской власти, Путину и т.д. Потому что основная их цель – мы запускаем «Орешник» в один город, второй, третий, мы можем это сделать и глубоко в тыл Европы, что он может нести ядерный заряд, – в первую очередь, это оружие используется для эффекта влияния и запугивания.

И чем больше в нашем медиапространстве будет применяться слово «ядерный», тем более Путин достигнет своей цели.

Хочу подчеркнуть, что у них есть ядерная триада, у них много тактических ядерных зарядов, и крылатые ракеты могут быть носителями и т.д. Хочется меньше им подыгрывать», – сказал Игнат.