Спикер ВС ВСУ: «Прекратить в эфирах говорить про «Орешник» и ядерные возможности России!»
Украинские СМИ должны замалчивать результаты удара «Орешником», чтобы не подыгрывать России.
С такими инструкциями в эфире «Радио НВ» выступил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Чем больше мы говорим об «Орешнике» и применяем слово «ядерный заряд», тем больше мы на руку играем кремлёвской власти, Путину и т.д. Потому что основная их цель – мы запускаем «Орешник» в один город, второй, третий, мы можем это сделать и глубоко в тыл Европы, что он может нести ядерный заряд, – в первую очередь, это оружие используется для эффекта влияния и запугивания.
И чем больше в нашем медиапространстве будет применяться слово «ядерный», тем более Путин достигнет своей цели.
Хочу подчеркнуть, что у них есть ядерная триада, у них много тактических ядерных зарядов, и крылатые ракеты могут быть носителями и т.д. Хочется меньше им подыгрывать», – сказал Игнат.
Тем не менее, он признал – «у нас серьёзный был обстрел действительно – 90 ракет, 600 дронов, почти всё по столице пошло, потому это действительно является проблемой».
«И это соответствующий сигнал для западных партнёров, чтобы все боялись, и чтобы условия, на которые хочет склонить Россия Украину и цивилизованный мир, в частности Европу, были приняты.
Для этого они делают постепенные шаги и используют. И «Орешник» является одним из элементов такого давления», – добавил спикер ВС ВСУ.
