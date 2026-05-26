Спикер ВС ВСУ: «Прекратить в эфирах говорить про «Орешник» и ядерные возможности России!»

Вадим Москаленко.  
26.05.2026 15:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 291
 
Дзен, Украина, Цензура


Украинские СМИ должны замалчивать результаты удара «Орешником», чтобы не подыгрывать России.

С такими инструкциями в эфире «Радио НВ» выступил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские СМИ должны замалчивать результаты удара «Орешником», чтобы не подыгрывать России. С такими инструкциями...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Чем больше мы говорим об «Орешнике» и применяем слово «ядерный заряд», тем больше мы на руку играем кремлёвской власти, Путину и т.д. Потому что основная их цель – мы запускаем «Орешник» в один город, второй, третий, мы можем это сделать и глубоко в тыл Европы, что он может нести ядерный заряд, – в первую очередь, это оружие используется для эффекта влияния и запугивания.

И чем больше в нашем медиапространстве будет применяться слово «ядерный», тем более Путин достигнет своей цели.

Хочу подчеркнуть, что у них есть ядерная триада, у них много тактических ядерных зарядов, и крылатые ракеты могут быть носителями и т.д. Хочется меньше им подыгрывать», – сказал Игнат.

Тем не менее, он признал – «у нас серьёзный был обстрел действительно – 90 ракет, 600 дронов, почти всё по столице пошло, потому это действительно является проблемой».

«И это соответствующий сигнал для западных партнёров, чтобы все боялись, и чтобы условия, на которые хочет склонить Россия Украину и цивилизованный мир, в частности Европу, были приняты.

Для этого они делают постепенные шаги и используют. И «Орешник» является одним из элементов такого давления», – добавил спикер ВС ВСУ.

Читайте также: «Кликуши дебильные, сука, радуются, что «Орешник» к ним летит», – бывший чиновник Минобороны Украины 

Метки:

English version :: Читать на английском Спикер ВС ВСУ: «Прекратить в эфирах говорить про «Орешник» и ядерные возможности России!»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить