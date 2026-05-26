Бывший украинский судья: Россия ювелирно показала, что может сжечь Киев

Вадим Москаленко.  
26.05.2026 15:52
  (Мск) , Киев
Просмотров: 601
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина


«Ответный» удар России по Киеву был произведён крайне деликатно, однако показывает, что город может быть превращён в пепелище.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил бывший судья Киевского райсуда Харькова Денис Невядомский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ответный» удар России по Киеву был произведён крайне деликатно, однако показывает, что город может...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Со стороны Банковой и связанных с ней ЛОМов, блогеров,  есть некое разочарование, что при такой мощности нанесенного удара (ведь было задействовано большое количество ракет) жертв не так много, как бы хотелось некоторым (по сообщениям украинских СМИ, погибли два человека в Киеве, и ещё два в других регионах – прим. ред.).

На самом деле, Россией были продемонстрированы возможности, и при этом была поставлена задача максимально не причинять ущерба гражданским и гражданской инфраструктуре. Потому что при том количестве [средств поражения], которое было, треть Киева можно было стереть с лица земли», – сказал Невядомский.

«Если некоторые там считают, что это просто потому, что они куда-то там не попали, я думаю, что, если бы целились, то попали бы. Современные технологии, особенно учитывая классификацию тех ракет, которые были запущены, позволяют наносить точный удар.

Это была демонстрация возможностей в случае эскалации конфликта и необходимости нанесения более кровавого удара», – подытожил он.

Метки:

English version :: Читать на английском Бывший украинский судья: Россия ювелирно показала, что может сжечь Киев

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить