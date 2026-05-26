Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Ответный» удар России по Киеву был произведён крайне деликатно, однако показывает, что город может быть превращён в пепелище.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил бывший судья Киевского райсуда Харькова Денис Невядомский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Со стороны Банковой и связанных с ней ЛОМов, блогеров, есть некое разочарование, что при такой мощности нанесенного удара (ведь было задействовано большое количество ракет) жертв не так много, как бы хотелось некоторым (по сообщениям украинских СМИ, погибли два человека в Киеве, и ещё два в других регионах – прим. ред.). На самом деле, Россией были продемонстрированы возможности, и при этом была поставлена задача максимально не причинять ущерба гражданским и гражданской инфраструктуре. Потому что при том количестве [средств поражения], которое было, треть Киева можно было стереть с лица земли», – сказал Невядомский.