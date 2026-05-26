Укро-эксперт: Русские подгадали момент – Европа поворчит и начнёт переговоры с Москвой

Максим Столяров.  
26.05.2026 15:16
  (Мск) , Москва
Просмотров: 330
 
Дзен, ЕС, Политика, Украина


Евросоюз, осудивший удар «Орешником», находится в трудном положении.

Об этом в эфире видеоблога Politeka Online заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз, осудивший удар «Орешником», находится в трудном положении. Об этом в эфире видеоблога Politeka...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Европа показывает, что она восприняла эту атаку как сигнал себе, как атаку на себя. Так что новые санкции возможны.

Но мы видим и попытки переговоров. Сейчас Европа находится в неудобной позиции. Не в слабой, а именно в неудобной. С одной стороны, усиливать санкции в ситуации продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке, например, санкции в отношении российских энергоносителей, будет вредно для самих себя», – сказал Бортник.

«Эскалировать ситуацию с Москвой на фоне того, что Европа хочет начать переговоры с Москвой, вредно для самих себя. Именно поэтому, я думаю, будет риторика, может быть, усиление военных поставок для Украины. Возможно, и санкции какие-то, но это все-таки менее вероятно», – добавил укро-эксперт.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Укро-эксперт: Русские подгадали момент – Европа поворчит и начнёт переговоры с Москвой

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить