Укро-эксперт: Русские подгадали момент – Европа поворчит и начнёт переговоры с Москвой
Евросоюз, осудивший удар «Орешником», находится в трудном положении.
Об этом в эфире видеоблога Politeka Online заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Европа показывает, что она восприняла эту атаку как сигнал себе, как атаку на себя. Так что новые санкции возможны.
Но мы видим и попытки переговоров. Сейчас Европа находится в неудобной позиции. Не в слабой, а именно в неудобной. С одной стороны, усиливать санкции в ситуации продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке, например, санкции в отношении российских энергоносителей, будет вредно для самих себя», – сказал Бортник.
«Эскалировать ситуацию с Москвой на фоне того, что Европа хочет начать переговоры с Москвой, вредно для самих себя. Именно поэтому, я думаю, будет риторика, может быть, усиление военных поставок для Украины. Возможно, и санкции какие-то, но это все-таки менее вероятно», – добавил укро-эксперт.
