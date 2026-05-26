Укро-эксперт: Русские подгадали момент – Европа поворчит и начнёт переговоры с Москвой

Евросоюз, осудивший удар «Орешником», находится в трудном положении.

Об этом в эфире видеоблога Politeka Online заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европа показывает, что она восприняла эту атаку как сигнал себе, как атаку на себя. Так что новые санкции возможны.

Но мы видим и попытки переговоров. Сейчас Европа находится в неудобной позиции. Не в слабой, а именно в неудобной. С одной стороны, усиливать санкции в ситуации продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке, например, санкции в отношении российских энергоносителей, будет вредно для самих себя», – сказал Бортник.