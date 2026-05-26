Зеленский тупо дразнит Лукашенко красной тряпкой, – бывший Зе-подельник

Кроме политической пиар-составляющей, нет никакого практического толка от визита в Киев самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской – она ничего не решает.

Об этом на канале «PolitБюро» заявил бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, ныне рассорившийся со своими Зе-подельниками и отодвинутый от кормушки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все вышеперечисленные статусы [«лидер белорусской оппозиции», «избранный президент Беларуси, который не приняла присягу», «политик в изгнании», «символическая фигура»] не подразумевают официального визита. Официальный визит может быть на уровне главы государства, главы парламента, премьер-министра. Любой оппозиционный политик может приехать по приглашению государственных органов, но это не будет официальным визитом. … Я не вижу сегодня глобальных оснований для того, чтобы приглашать Тихановскую и проводить с ней какие-то переговоры на этом уровне. Повлиять, к сожалению, на эти процессы она сегодня не может», – сказал Разумков.

Он добавил, что даже на Западе контактируют с Александром Лукашенко.

«Не только Макрон общается с Лукашенко. Переговорная группа США, которая приезжала, тоже общалась с Лукашенко и вернулась с достаточно серьёзными для себя результатами. И Макрон, исходя из того, что мы сегодня видим в публичной плоскости – сам запросил этот разговор. Понимает ли Зеленский, что Тихановская является красной тряпкой для быка, для Лукашенко? Думаю, что да. Делает ли он это намеренно? Думаю, что да. Какая цель – мне тяжело сказать. В первую очередь, пиар-политическая составляющая, нежели какие-то конкретные действия», – подчеркнул укро-депутат.

