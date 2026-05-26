«Проиграли огромные деньги»: подельник Зеленского подсадил ВСУ на иглу игромании 

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия (порой в медиа представляемый как «голубь», выступающий за мир) на деле заинтересован в продолжении войны.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявила депутат ВР Анна Скороход, изгнанная из фракции «Слуга народа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политик обратила внимание, что Арахамия включен в переговорную группу о мире.

«Если Арахамия зарабатывает на войне, в чём его заинтересованность её заканчивать, имея паспорт гражданина США?», – сказала Скороход.

По ее словам, у него есть общее производство дронов вместе с министром обороны Михаилом Федоровым.

«У них игорный бизнес, на котором они зарабатывают. И это выгодно, потому что военные проигрывают огромное количество денег в этом игорном бизнесе.

Они контролируют производство оружия. И у них огромное количество компаний-прокладок, которые продают это оружие в Украину по завышенным ценам», – заявила Скороход.