Белоруссия закроет любые потребности России в топливе, если срочно потребуется – эксперт-либерал

Дальнобойные удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам не привели к смене ее переговорных позиций и не создали критического дефицита топлива. Более того, попавшие под поражение мощности уже восстановлены и введены в эксплуатацию.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Ширяева, даже если Украине удастся полностью остановить нефтепереработку в России, то мощностей одних только белорусских НПЗ хватит, чтобы перекрыть потребности.

«Кто проезжал мимо Новополоцкого завода, нефтеперерабатывающего, который строил весь Советский Союз, – гигантская социалистическая индустрия, потом многократно модернизировавшийся, расширявшийся, и у него огромные, по стратегическому плану, заложены возможности модернизации, быстрого расширения производств. Эти люди, кто на это глянет, поймут, что, вообще-то, одного этого резерва достаточно, чтобы закрыть очень многие проблемы с прекращением производства нефтепродуктов на территории России: бензина, керосина авиационного, дизеля – из-за того, что горят нефтеперерабатывающие заводы некоторые», – отметил он.

«Самый главный секрет России — это масштаб разрушений и скорость ремонта. То есть никто не может сказать, как быстро заводы опять вводятся в строй. Тут выяснилось, что, оказывается, причём это официальные данные, не российские, а международных агентств, с которыми спорить бесполезно, что, оказывается, полностью восстановлена отгрузка нефти из трёх крупнейших российских портов. Это Приморск услуга, Усть-Луга и Новороссийск. Буквально за две-три недели после бомбёжек, о которых столько было разговоров. Вот так. Также точно мы не знаем, как быстро вводятся в строй другие производства…», – заметил эксперт.

«Количество ударов дальних, даже сосредоточенных строго на одной отрасли, и которые визуально отображаются вот так ярко, далеко не всегда приводит к тем потерям, которые могут заставить противника изменить свою позицию на переговорах. Не изменит Путин свою позицию только вот из-за этих вот дальних ударов», – заключил Ширяев.

Ранее экс-депутат Верховной рады, сооснователь Центра аэроразведки, майор ВСУ Игорь Луценко заявил, что для того, чтобы добиться перелома в российской позиции, Украине нужно в 10 раз больше дронов и успешных ударов по РФ.