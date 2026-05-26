Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейские лидеры не остановят поставки ВСУ, пока опасность не нависнет непосредственно над ними самими и их семьями.

Об этом заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник на канале «Dialogue Works», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Так что эти паразиты, которые сидят в Европе, эта европейская «элита» – такие же массовые убийцы. Они также виновны в каждом из этих преступлений, как и украинский оператор дрона, который направил его на общежитие с первокурсниками. Кстати, Меркель тоже виновна, потому что она способствовала подготовке. Но Макрон, Мерц, все эти мелкие ублюдки вокруг них – все они виновны в массовых убийствах. Каждый из этих коричнево-бурых ублюдков – нацист. Обострение должно перекинуться на саму Европу... Пора уже перестать церемониться. Иран показал, что можно нанести удар по 13 американским базам, и ядерной войны не будет. Пора навести порядок. По ту сторону границы находится польская база. Это плацдарм, который необходимо уничтожить. Не просто нанести удар, а стереть с лица земли», – сказал Крапивник.