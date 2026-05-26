Верхушка ЕС отправится на встречу с Иисусом быстрее, чем думает – Крапивник

Максим Столяров.  
26.05.2026 15:36
  (Мск) , Москва
Война, ЕС, Политика, Россия, Украина


Европейские лидеры не остановят поставки ВСУ, пока опасность не нависнет непосредственно над ними самими и их семьями.

Об этом заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник на канале «Dialogue Works», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Так что эти паразиты, которые сидят в Европе, эта европейская «элита» – такие же массовые убийцы. Они также виновны в каждом из этих преступлений, как и украинский оператор дрона, который направил его на общежитие с первокурсниками.

Кстати, Меркель тоже виновна, потому что она способствовала подготовке. Но Макрон, Мерц, все эти мелкие ублюдки вокруг них – все они виновны в массовых убийствах. Каждый из этих коричнево-бурых ублюдков – нацист.

Обострение должно перекинуться на саму Европу... Пора уже перестать церемониться.

Иран показал, что можно нанести удар по 13 американским базам, и ядерной войны не будет. Пора навести порядок. По ту сторону границы находится польская база. Это плацдарм, который необходимо уничтожить. Не просто нанести удар, а стереть с лица земли», – сказал Крапивник.

«Также Эстония, Финляндия, Латвия. Над ними летают беспилотники, которые, вероятно, и взлетают с них. Теперь они – участники этой войны. Это объявление войны.

И если Латвия разрешит использовать свои базы, то эти базы должны быть уничтожены – стерты прямо с лица земли. И латвийское правительство, и элиты тоже должны быть уничтожены. Элиты Европы должны понять, что они отправятся на встречу с Иисусом гораздо быстрее, чем они думают.

Именно они должны стать мишенью, а не люди. Потому что они чувствуют себя в безопасности, что могут заработать на этом деньги. Благодаря этому они могут оставаться у власти.

Все становится серьезным только тогда, когда это касается их самих и их близких. Это паразиты, которые правят большей частью Запада», – подытожил выступающий.

