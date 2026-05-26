«Берегите себя»: Россия планирует взять Киев под контроль – экс-боевик «Азова»

Россия начинает создавать условия для того, чтобы взять Киев и, возможно, даже включить его в состав РФ.

Об этом в эфире видеоблога «MayiakUA» заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Мосийчука, анонсированные удары по Киеву призваны превратить его в пустыню для высадки десанта.

«Я думаю, что готовятся к тому, чтобы превратить Киев в пустыню. Это может быть, как в 43-м году, когда советские войска подошли к Киеву, никто не думал, останется что-то от Киева, не останется. Я не исключаю, что такая же тактика избрана сейчас. Сейчас ведётся массированная психологическая атака на дипломатические представительства с целью вытеснить из Киева, чтобы дать возможность бить по Киеву как захочется, куда захочется и чем захочется, тем самым принудив киевлян покинуть столицу, таким образом сделав Киев городом-призраком, в который можно высаживать российский десант или ещё что-либо, бороться за Киев. Я всегда говорил, что для Путина, для Кремля Киев — это сакральный город. И начав большую войну, они будут делать всё, чтобы взять под контроль Киев, а лучше присоединить его к Российской Федерации», – уверен нацист.

«Об этом пока все молчат, не хотят, я так понимаю, на общем уровне говорить, но между строк, звонков Лаврова, Рубио и заявлений Министерства иностранных дел, читается: «Именно это наша цель — Киев»… Я имею сомнения, что киевляне массово покинут Киев. Хотя я, конечно, просил бы жителей моего любимого, дорогого Киева беречь себя, подумать о детях. Я так понимаю, что удары могут быть очень серьёзные и массовые», – рассуждал Мосийчук.

Отметим, что при этом сегодня Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия не будет бить по Верховной раде и офису президента Украины, потому что эти здания не являются «центрами принятия решений».

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Константин Сивков заявил, что Россия в рамках анонсированного удара по Киеву, должна бить не по кирпичным коробкам, а по людям, принимающим военные и политические решения на Украине, иначе никакого эффекта от таких ударов не будет.