Ростислав Ищенко: Появилась возможность для мощных ударов – и они будут

Удары по объектам на территории Украины будут усиливаться, потому что бандеровцы даже не думают прекращать теракты.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пока победу не одержали, ничего не изменится. Они будут стараться нас убивать как можно больше, и будут продолжать террористическую деятельность, потому что для них это основной метод воздействия на Россию – информационного, военного, экономического. Поэтому и отвечать будем сильнее. Сейчас мы исходим из того, что Украина в достаточной степени утратила интерес для своих союзников, не для всех, но для многих. Значит, и криков будет поменьше. И, во-вторых, у нас достаточно боеприпасов для того, чтобы системно наносить удары. А для этого их надо постоянно производить. Долгое время основной задачей было насытить фронт беспилотниками. Потом – вынести украинскую систему ПВО, которую постоянно обновляли американцы. Украинцы жалуются на то, что их система ПВО практически разрушена. Соответственно, появилась возможность наносить более мощные удары по другим целям», – сказал Ищенко.