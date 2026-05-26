Ростислав Ищенко: Появилась возможность для мощных ударов – и они будут

Максим Столяров.  
26.05.2026 15:19
  (Мск) , Москва
Удары по объектам на территории Украины будут усиливаться, потому что бандеровцы даже не думают прекращать теракты.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пока победу не одержали, ничего не изменится. Они будут стараться нас убивать как можно больше, и будут продолжать террористическую деятельность, потому что для них это основной метод воздействия на Россию – информационного, военного, экономического.

Поэтому и отвечать будем сильнее. Сейчас мы исходим из того, что Украина в достаточной степени утратила интерес для своих союзников, не для всех, но для многих. Значит, и криков будет поменьше.

И, во-вторых, у нас достаточно боеприпасов для того, чтобы системно наносить удары. А для этого их надо постоянно производить.

Долгое время основной задачей было насытить фронт беспилотниками. Потом – вынести украинскую систему ПВО, которую постоянно обновляли американцы. Украинцы жалуются на то, что их система ПВО практически разрушена. Соответственно, появилась возможность наносить более мощные удары по другим целям», – сказал Ищенко.

«Безусловно, будем наносить удары. Я даже думаю, что будут усиливаться эти удары, потому что Украина не остановится и будет стараться усилить свое давление путем нанесения все более жестоких террористических ударов.

И географию постараются их расширить. Мы же уже видели удары нам в морях и океанах. Это же не значит, что они завтра прекратятся. И союзников к этому делу постараются привлечь.

Украинским властям абсолютно всё равно, хоть мы сотрём Киев с лица земли полностью. Они буквально приглашают. Потому что они собираются это использовать в информационных целях, а количество погибшего населения их не интересует», – добавил эксперт.

