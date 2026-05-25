«Двойной удар по авторитету Лондона»: ведущие экономики ЕС отказались увеличивать поддержку Киева

Олег Кравцов.  
25.05.2026 11:21
  (Мск) , Москва
Ведущие союзники Украины по НАТО отказались поддержать обязывающую страны альянса директиву о выделении киевском режиму не менее 0,25% своего ВВП. Решение должно было быть принято на предстоящем саммите в Турции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Источник британской газеты «Телеграф» утверждает, что против выступили, по меньшей мере, семь государств-членов НАТО. Причём, среди них оказались не только Испания, Италия с Канадой, но и такие видные покровители бандеровского режима, как Франция с Великобританией.

«Эта новость станет двойным ударом по авторитету Великобритании как одного из самых верных союзников Украины. На этой неделе правительство подверглось резкой критике после смягчения санкций в отношении экспорта российской нефти и газа. К удивлению Киева и других союзников, министры одобрили решение о предоставлении временных исключений из правил закупки авиационного топлива и дизельного топлива, полученного из российской нефти, в третьих странах в связи с ситуацией на Ближнем Востоке», – говорится в статье.

При этом, оправдывая Лондон, газета пишет, что вклад в Британии в военные нужды Украины является третьим по величине после США и Германии. Премьер Кир Стармер пообещал не менее 3 миллиардов фунтов стерлингов в год, то есть примерно 0,1 процента ВВП, в обозримом будущем.

В МИД Британии по этому поводу дали обтекаемый ответ:

«Великобритания продолжает взаимодействовать с союзниками по НАТО по всем предложениям, чтобы обеспечить наилучшую поддержку Украины со стороны альянса», – сказал представитель Форин-офиса.

При этом во Франции, Италии, Испании и Канаде не ответили на запросы газеты.

