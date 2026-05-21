Замначальника штаба армии США генерал Кристофер ЛаНеве не сумел вовремя сориентироваться в повесточке и начать нахваливать Украину.

Это произошло на заседании Сената, где демократ Джон Кеннеди потребовал перечислить сильнейшие армии Европы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У какой страны самая сильная армия в Европе?» – спросил сенатор.

«Наверное, у России и у некоторых наших союзников есть невероятно мощные вооружённые силы», – ответил генерал.

Кеннеди явно ожидал иного.

«Украина, не так ли? Невероятные возможности! Это Украина, не так ли?» – подсказал он генералу.

«Сэр, Украина проделала невероятную работу», – политкорректно ответил представитель Генштаба.

«Они начинали с нуля. Я действительно восхищён. Они теперь производят по 200 дронов в день, не считая крылатых ракет, которые долетают до России. Они лишили Россию возможности экспортировать 40% своей нефти. Я просто поражён, а ведь они начинали с нуля. Я помню, как все эксперты, которые почти всегда ошибаются, говорили: «О, Россия вот-вот вторгнется в Украину, они обрушатся на неё как гром среди ясного неба. Всё закончится за два дня». А теперь Украина переломила ситуацию», – раздухарился байденовец.

Ранее сам главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия действительно является одной из сильнейших в мире, и превосходит ВСУ по ряду показателей.