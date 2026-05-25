Украинская и западная пропаганда напрасно представляют снижение темпов продвижения ВС РФ на фронте как свидетельство «перелома в пользу ВСУ.

Об этом заявил британский военный аналитик Шон Белл в эфире SkyNews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Прошлый месяц был первым месяцем примерно с августа 2024 года, когда Россия потеряла больше территории, чем приобрела. Сейчас это может показаться значительным, может даже выглядеть, как поворотный момент в войне.

Но, на самом деле, большинство военных аналитиков считают, что это произошло потому, что Россия готовится к какому-то крупному наступлению позже в этом году. И если вы готовитесь к наступлению, вам следует сосредоточить свои силы, отвести их от некоторых намеченных районов и сосредоточить их в готовности к крупному наступлению. Это оставляет вас уязвимыми с флангов. И, возможно, именно поэтому Украина смогла добиться некоторых успехов за последние несколько недель.

Главный вопрос, конечно, в том, где будет проходить летнее наступление. Конечно, я не могу залезть в голову президента Путина, но, скорее всего, для России камнем преткновения является западная часть Донецкой области, города-крепости Славянск и Краматорск».