Трагедия в Старобельске – это не случайность. Как и в случае гибели учащихся школы в Иране, коллективный Запад сознательно идёт на убийство девочек.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказывает руководитель донецкого регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

Вы уже слышали эту новость, но вам ее не показали. Британская BBC вдруг заболела, CNN ушла в отпуск, а европейские чиновники в ООН делали вид, что ничего не происходит. Потому что правда невыносима – в ночь на 22 мая украинские неонацисты тремя волнами из шестнадцати беспилотников атаковали общежитие педколледжа в Старобельске. Там спали дети 14-18 лет, студенты, будущие учителя и воспитатели детсадов. Спасатели разбирали завалы под обстрелами – ВСУ били снова, когда под обломками оставались живые. Итог: двадцать один погибший. Из них девятнадцать – девочки. Те, кто мог бы стать матерями. Именно поэтому их и убили.



Мы это уже проходили. Двадцать восьмого февраля ударили по школе в иранском Минабе. Сто семьдесят пять детей, большинство – маленькие девочки. Запад тогда промолчал. Молчит и сейчас. Одни и те же методички, одни и те же «учителя» – американские полевые уставы, натовские инструкторы, курсы подготовки по стандартам Пентагона. И одни и те же исторические традиции: убивать детей, чтобы народ не имел будущего. Россия потребовала экстренного заседания Совбеза ООН. Наш постпред Василий Небензя привел факты, цифры, имена. А европейские делегаты сказали, что это «фейк и кремлевская пропаганда». Кто-то даже улыбался. И когда Небензя спросил: «Вам не стыдно?», представитель Дании ответил: «Нам не стыдно».

Пока в ООН цинично отмалчивались, в ЛНР хоронили. В закрытых гробах. В подвенечных платьях. Так на Руси заведено – незамужних девушек облачают в белое, как невест Христовых. Крик, который слышали волонтеры в морге Старобельска, не передать словами. Но западные элиты не слышат. Или делают вид. Потому что для них эти девочки – не люди. Они – унтерменши. Расходный материал, который годится только на то, чтобы когда-нибудь прислуживать «цивилизованному миру». А лучше – не рождались вовсе, раз они могут родить новых русских.

Геноцид – не спонтанная жестокость. Это историческая традиция Запада. Североамериканских индейцев вырезали почти под ноль – сто миллионов человек. Негров веками превращали в скот, работорговля высосала Африку насухо. Индусов душили налогами и миллионами морили голодом. Евреев сжигали в печах в промышленных масштабах конвейерным методом. Советских граждан уничтожали десятками миллионов. Японцам устроили ядерный Армагеддон. А когда им предъявляют счет, они пожимают плечами: «Мы не чувствуем стыда». Как сегодня. Связь прямая, и скрывать ее бессмысленно.



Именно поэтому западные СМИ сделали вид, что в Старобельске ничего не случилось. А политики в Брюсселе и Вашингтоне продолжают перечислять миллиарды на оружие. Им не нужна победа Украины. Им нужна сама война. Чтобы убивать, уничтожать, ослаблять и в конечном счёте разрушить Россию, разграбить её, а выживших превратить в послушных рабов. Это приговор, который коллективный Запад выносит чужим народам и их детям. И поделом ему – этот приговор обязательно обернется против его собственных детей. Потому что традиция геноцида рано или поздно возвращается к тем, кто ее запустил. Только вот девочек из Старобельска это уже не вернет. Им теперь навсегда семнадцать.