Ликвидация Зеленского будет подарком для нацистов, он полезнее как убийца государственности Украины – Гаспарян

Анатолий Лапин.  
06.05.2026 13:19
  (Мск) , Москва
Война, Дзен, Россия, Украина


Парад ко Дню Победы на Красной площади нужно проводить в любом случае, не оглядываясь на угрозы со стороны Киева, потому что это – символ России.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян.

«Парад — это символ. Что значит отменить символ? Какое население поймёт отмену символа? Я не знаю, я таких людей не встречал. Что касается предложения ликвидировать украинскую верхушку. Ну, это Советский Союз уже делал два раза, чем оказал украинскому нацизму неоценимую услугу? Сначала убрав дряхлого Коновальца, поставив на его место активного Бандеру, потом убрав дряхлого Бандеру и поставив на его место активных радикалов. Сейчас ликвидация Зеленского, чтоб было понятно, – это сразу возведение его в лик святых на Украине. И это сразу выдача украинскому национализму очень яркого символа.

Ну хорошо, не будет Зеленского, что от этого принципиально поменяется? Это – система, здесь дело не в том, кто ею руководит. Это типовая ошибка советской власти, считая, что если ты уберёшь лидера какой-то там организации, которая тебе не нравится, то от этого всё поменяется. Ликвидация сейчас Зеленского ничего не даёт. Это я уже не говорю, что на эту ситуацию можно посмотреть стратегически, когда Зеленский делает всё возможное для того, чтобы Украина не просто проиграла, а чтобы она потом сама ликвидировалась как государство», – считает Гаспарян.

