«Русский не может быть языком межэтнического общения» – подручный шпрехенфюрера

Вадим Москаленко.  
06.05.2026 13:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 581
 
Дзен, Политика, Русофобия, Украина


Если пограничники говорят на русском языке с представителями нацменьшинств, которые не понимают украинскую «мову», они нарушают языковой закон.

Об этом на презентации в Киеве заявила представитель языкового омбудсмена Украины Анна Неруш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если пограничники говорят на русском языке с представителями нацменьшинств, которые не понимают украинскую «мову»,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Автор вопроса из зала выразил озабоченность ситуацией в «украинской Бессарабии», где проживают гагаузы, болгары и другие меньшинства, отметив, что на границе с Молдовой и Румынией пограничники «массово» общаются на русском языке с гражданами Украины.

Неруш ответила, что ситуация под контролем, и уже идут разбирательства.

«Общение на других языках может быть только тогда, когда идёт общение с иностранцами. Вам на границе дали два паспорта граждан Украины, почему вы начали общаться на русском языке? Объяснение, как им казалось, было очень простое: «ну, там было видно, что человек с Болградского, кажется, района, мы же все понимаем, что они не разговаривают по-украински, и чтобы меня поняли, говорит пограничник, я перешёл на русский». …

Сколько раз мы говорим: есть языки нацменьшинств, они имеют право на существование, это закреплено законом. Но здесь основное – это язык межэтнического общения. И там, где они общаются друг с другом, вступает как раз проблема, что этим языком не должен быть русский язык», – заявила чиновница.

Читайте также: Нацист-галичанин Вятрович сатанеет в Одессе – «Тут все говорят на русском!»

Метки: , ,

English version :: Читать на английском «Русский не может быть языком межэтнического общения» – подручный шпрехенфюрера

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить