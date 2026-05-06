«Русский не может быть языком межэтнического общения» – подручный шпрехенфюрера

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если пограничники говорят на русском языке с представителями нацменьшинств, которые не понимают украинскую «мову», они нарушают языковой закон.

Об этом на презентации в Киеве заявила представитель языкового омбудсмена Украины Анна Неруш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Автор вопроса из зала выразил озабоченность ситуацией в «украинской Бессарабии», где проживают гагаузы, болгары и другие меньшинства, отметив, что на границе с Молдовой и Румынией пограничники «массово» общаются на русском языке с гражданами Украины.

Неруш ответила, что ситуация под контролем, и уже идут разбирательства.

«Общение на других языках может быть только тогда, когда идёт общение с иностранцами. Вам на границе дали два паспорта граждан Украины, почему вы начали общаться на русском языке? Объяснение, как им казалось, было очень простое: «ну, там было видно, что человек с Болградского, кажется, района, мы же все понимаем, что они не разговаривают по-украински, и чтобы меня поняли, говорит пограничник, я перешёл на русский». … Сколько раз мы говорим: есть языки нацменьшинств, они имеют право на существование, это закреплено законом. Но здесь основное – это язык межэтнического общения. И там, где они общаются друг с другом, вступает как раз проблема, что этим языком не должен быть русский язык», – заявила чиновница.