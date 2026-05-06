Украина и Армения – пример ошибочной логики, что «бабки – все решают», – Чадаев

Анатолий Лапин.  
06.05.2026 12:42
  (Мск) , Москва
Россия долгое время пользовалась и до сих пор продолжает пользоваться ошибочной логикой в стиле «деньги решают все», в отношениях с соседними странами. Украина и Армения – яркий пример того, что несмотря на щедрость РФ, они готовы наносить ей вред.

Об этом на канале «Чистота понимания» заявил политолог и разработчик оптоволоконных дронов КВН Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что Россия строила свои отношения с соседями по логике, раз у нас товарооборот растёт, раз то туда продаётся, то сюда везётся, значит, у нас всё хорошо в отношениях. Ну вот так доигрались с Украиной, например, и не с ней одной. И тем не менее, всё равно продолжаем говорить, что это всё фигня, это всё пиар какой-то, это всё для лохов, это всё какие-то там, лозунги, какая-то там, так сказать, движуха на политических улицах, это всё не надо всерьёз воспринимать. Самое главное, что там бабки.

Ну вот, и по бабкам-то у нас с Арменией всё круто, у нас товарооборот с ними при Пашиняне вырос в разы, – понятное дело, из-за санкций в высокой степени. У нас Армения стала одним из значимых хабов, – да, и это, кстати, возможно, одна из причин пассивности России на этом направлении.

Ну, действительно, через Армению много чего едет, и в Армению много чего едет, это стало таким интересным перекрёстком. Но, заметьте, под «много чего едет», напомню, в том числе и взрывчатка, которой Крымский мост взрывали. Она же тоже ехала через Армению. Да и такое иногда тоже бывает», – заявил Чадаев.

