Киеву нужно вдесятеро увеличить количество ударов по России и число дронов каждой атаке.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил экс-депутат Верховной рады, сооснователь Центра аэроразведки, майор ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нужно развивать этот успех. То есть то, что где-то там ежедневно горит Усть-Луга и Туапсе – этого недостаточно для того, чтобы стратегически выиграть в войне. Но мы уже нащупали этот путь.

Это и есть путь – здесь достаточно просто в десять раз сделать больше точно таких же дронов, таких же самых запусков больше, и в России начнутся уже качественно иные, качественно следующие процессы», – сказал Луценко.