«Херак – и всё»: Основатель Fire Point грозит «разрушить Российскую империю»
Украина якобы в состоянии парализовать весь импорт нефти из России.
Об этом в интервью телеведущей-экстремистке Янине Соколовой заявил Денис Штилерман, основатель скандальной украинской компании – производителя дронов и ракет Fire Point, подконтрольной окружению диктатора Зеленского и фигурирующей в громком коррупционном скандале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущая заметила, что перед ней – еврей, который приехал из России и создал украинскую компанию. Тот же возразил, что он еврей лишь на 25%, еще на четверть русский, а наполовину украинец
Он говорит, что получит «ментальное наслаждение, когда мы разрушим Российскую империю», а пока не удовлетворен «всеми этими полумерами».
«Мы первый раз за всю историю имеем реальный шанс разрушить Российскую империю. Мы можем за одни сутки перекрыть весь нефтяной экспорт России в Балтийском и Черном море. Очень просто. Объявляем морскую блокаду. Дальше подлетает к танкеру дрон, включает 16-й канал международный, говорит: «Уважаемый танкер, если вы за 15 минут не измените направление движения, вы будете атакованы в ходовое отделение». Если танкер начинает стрелять в вас, то это не танкер, а военное судно, вы его прямо там в рубку – херак. Если не меняет курс, в ходовую рубку – херак, и всё», – сказал Штилерман.
По его словам, это будет стоить «мало для нас».
«Да, наверное, русские закроют нам весь порт Одессы. Но мы закроем им сотни миллиардов долларов от нефти, которую они могут продавать сейчас. А с экологической точки зрения, мы сами купаемся в Черном море. Зачем, чтобы нефть лилась и горела в Черном море? Значит, легче танкерам не давать туда заходить», – ерничает укро-террорист.
