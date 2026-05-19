Украина якобы в состоянии парализовать весь импорт нефти из России.

Об этом в интервью телеведущей-экстремистке Янине Соколовой заявил Денис Штилерман, основатель скандальной украинской компании – производителя дронов и ракет Fire Point, подконтрольной окружению диктатора Зеленского и фигурирующей в громком коррупционном скандале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая заметила, что перед ней – еврей, который приехал из России и создал украинскую компанию. Тот же возразил, что он еврей лишь на 25%, еще на четверть русский, а наполовину украинец

Он говорит, что получит «ментальное наслаждение, когда мы разрушим Российскую империю», а пока не удовлетворен «всеми этими полумерами».

«Мы первый раз за всю историю имеем реальный шанс разрушить Российскую империю. Мы можем за одни сутки перекрыть весь нефтяной экспорт России в Балтийском и Черном море. Очень просто. Объявляем морскую блокаду. Дальше подлетает к танкеру дрон, включает 16-й канал международный, говорит: «Уважаемый танкер, если вы за 15 минут не измените направление движения, вы будете атакованы в ходовое отделение». Если танкер начинает стрелять в вас, то это не танкер, а военное судно, вы его прямо там в рубку – херак. Если не меняет курс, в ходовую рубку – херак, и всё», – сказал Штилерман.

По его словам, это будет стоить «мало для нас».